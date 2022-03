Barça kërkon të befasojë Realin

22:40 19/03/2022

Real Madridi do përballet me Barcelonën në mbrëmjen e së dielës në “Santiago Bernabeu”, me synimin për t’iu afruar edhe më shumë titullit kampion. Me 66 pikë në 28 takime, “Los Blankos” janë 10 pikë më shumë se Sevija e vendit të dytë dhe + 15 nga blaugranat në vend të tretë.

Deri në përfundim të kampionatit, janë edhe 11 ndeshje për t’u luajtur. Trajneri Karlo Ançeloti beson te suksesi, ndërsa vlerëson formën e rivalëve, që njësoj si Reali kanë katër fitore radhazi në kampionat.

“Unë mendoj se trajneri Ksavi Hernandez po bën një punë mjaft të mirë. E shikon që identiteti i Barçës është i pandryshuar. Është një ekip me stil të qartë dhe Ksavi e reflekton së miri. Barcelona është përmirsuar mjaft, janë në një formë të mirë. Por besoj se ne fitojmë, edhe pa Benzemanë”.

Ndërsa trajneri i katalanasve Ksavi tha në konferencën për shtyp se “El Klasiko” është ndeshja perfekte për të treguar se çfarë mund të bëjë skuadra e tij. Ikona blaugrana shtoi se skuadra duhet të imponojë modelin e vet të lojës.

