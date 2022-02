Barça me sponsor të ri

08:20 10/02/2022

Stadiumi i blaugranave do të quhet “Spotify Camp Nou” në bazë të marrëveshjes me platformën e njohur muzikore

Klubi i Barcelonës është pranë zyrtarizimit të marrëveshjes së sponsorizimit me kompaninë “Spotify”. Radioja katalanase “Rac1” raportoi se në fanellat e ekipit katalanas do të jetë logoja e brandit të ri, e po ashtu edhe stadiumi do të quhet “Spotify Camp Nou”.

Blaugranat kanë arritur një akord tre-vjeçar me vlerë 280 milionë euro me platformën e njohur muzikore. Si ekipi i meshkujve ashtu edhe i femrave do të mbajnë logon e kompanisë në fanellat e tyre, që është gjithashtu brandi i parë që sponsorizon stadiumin.

Me këtë akord të ri, klubi do të sigurojë të ardhurat e nevojshme në mënyrë që të realizojë objektivat në merkato në verën e ardhshme. Marrëveshja hyn në fuqi në verë, kur kontratat e Barçës me sponsorin e parë “Rakuten” dhe atë të dytë, ”Beko” përfundojnë.

