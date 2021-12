Barcelona akord me Edinson Cavani

Shpërndaje







20:49 21/12/2021

Mediat spanjolle: Sulmuesi merr 3.5 milionë Euro deri në Qershor

Largimi i Edinson Cavani nga Manchester United është thuajse i sigurtë. Uruguajani në skadencë kontrate në fundin e këtij sezoni duket se do të zgjedhë një tjetër skuadër për të vijuar karrierën.

Mediat spanjolle konfirmojnë se Barcelona është më pranë 34-vjeçarit. Duke iu referuar këtyre burimeve, klubi dhe lojtari kanë gjetur marrëveshjen për 3.5 milionë Euro për gjashtë muajt e radhës, me një pagë 5.5 milionë Euro për vitin e ardhshëm.

‘Djajtë e kuq’ ende nuk kanë dhënë dritën jeshile për ta lënë të lirë që në Janar, pasi Barcelonës i duhet të paguajë një shifër për të firmosur me të. Ndërkaq, nëse Barcelona e do sulmuesin në verë, Cavani do firmoste me parametra zero nga United, që nuk do të përfitonte asnjë qindarkë nga ish-lojtari i Paris Saint Germain.

Klan News