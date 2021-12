Barcelona do Federico Bernardeschi

23:59 16/12/2021

Federico Bernardeschi në krye të dëshirave të Barcelonës. Gjatë vizitës në Torino për ceremoninë e çmimit Golden Boj, emisarët e tregut blaugrana zhvilluan kontakte me agjentin e futbollistit të Juventusit, me kontratën që skadon në qershor të vitit të ardhshëm. Një takim jozyrtar për të studiuar mundësinë e kalimit të lojtarit në ‘Camp Nou’ në një transferim të lirë pas përfundimit të sezonit.

Pas eliminimit në grupet e Champions League dhe emërimi i Çavi Hernandes në pankinë, Barcelona po mendon për një revolucion të plotë. Në sezonin e ardhshëm një projekt i ri do të nisë nga e para dhe në këtë mund të futet profili i Bernardeschi-t , i lirë për të negociuar destinacione të reja që në janar, pasi kontrata me Juventusin skadon në verë. Nuk është sekret që me problemet ekonomike të klubi, drejtuesit e Barcelonës janë duke vlerësuar të gjithë lojtarët që janë pa kontratë në fund të sezonit.

Bernardeschi nuk ka gjetur marrëveshje për rinovimin me Juventusin. Klubi torinez është gati për t’i ofruar një pagë më të ultë në krahasim me atë aktuale, duke detyruar 27-vjeçarin të mendojë për një tjetër destinacion në karrierën e tij.

Klan News