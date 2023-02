Barcelona drejt revolucionit në sulm

Shpërndaje







19:19 14/02/2023

Ansu Fati konsiderohet i sakrifikuari i radhës te Barcelona

Ndryshe nga vitet e shkuara, Barcelona po ngjitet falë mbrojtjes hermatike. Skuadra katalanase po thyen rekorde për shkak të mbajtjes së portës së paprekur, me teknikun Xavi që i ka dhënë detyra të shumta prapavijës.

Këtë e tregojnë edhe faktet, pasi aftësitë e skuadrave të tjera spanjolle për të krijuar probleme në mbrojtjen e Barcelonës janë të pakta. Nënshkrimet me Kunde dhe Christensen, si dhe rritja e Araujo kanë bërë që drejtuesit katalanas të fokusohen në të tjera reparte për merkaton e verës.



Sipas asaj që raportojnë mediat iberike, Barcelona do kërkojë që të forcohet në repartin e sulmit. Robert Leëandoëski nuk po bind në javët e fundit, ndërsa vetëm Dembele ka dhënë shkëndija për një të ardhme të sigurtë në stadiumin “Spotify Camp Nou”. I sakrifikuari në këtë pikë do jetë i talentuari, Ansu Fati, me spanjollin që konsiderohet si i sakrifikuari i verës në kampin e Barcelonës. Shifrat janë kokëforta për Fati, i cili deri më tani nuk ka përligjur aspak epitetin ‘Messi i ri”.

Klan News