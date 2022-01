Barcelona e Bayern ‘luftë në merkato

Shpërndaje







00:03 24/01/2022

Gjermanët shënjestrojnë yllin e mesfushës së katalanasve, Frenkie de Jong

Marrëdhëniet mes Barcelonës dhe Bayern Munich nuk po kalojnë momentin e tyre më të mirë. Mes dy skuadrave ka një farë tensioni për shkak të interesit që të dyja kanë treguar për lojtarët e njërës dhe tjetrës. Tani duket se do të shkruhet një kapitull i ri i përballjes.



Gjermanët kanë nisur punën për të bindur Frenkie de Jong që të transferohet në ‘Allianz Arena’, madje duke dëshiruar ta marrin që në merkaton e Janarit. Deri në fundin e sezonit kanë mbetur edhe pak ditë, gjithsesi, Bayern është është i bindur se mund të plotësojë kushtet e vendosura nga Barcelona për benjaminin holandez.



De Jong ka një kontratë deri në Qershor 2024 dhe te katalanasit shihet si një prej futbollistëve të së ardhmes. Megjithatë, Bayern shpreson shumë që të arrijë një marrëveshje individuale me 24-vjeçarin, me synimin që ta ketë më të thjeshtë për në merkaton e Verës.



Klan News