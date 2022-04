Barcelona eliminohet nga Europa League

23:36 14/04/2022

Barcelona u eliminua nga Eintracht Frankfurt në çerekfinalet e Europa League.

Në ndeshjen e kthimit të luajtur këtë të enjte katalanasit humben 3-2 ndërsa takimi i parë kishte përfunduar në barazim.

Neë gjysmëfinale do të shkoje edhe West Ham që mundi Lionin 3-0.

Ndërsa Leipzig eliminoi Atalantën me fitoren 2-0.

Në Konferencë Ligë, Roma fitoi thelle 4-0 ndeshjen e kthimit me Bodo Glimt dhe në gjysmëfinale do të përballet me Leicester.

Ndërsa Marseja pasi kaloi PAOK do të luajë kundër Feynordit.

