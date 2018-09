Barcelona fiton me goleadë

Barcelona nuk u përmbajt në sfidën me Huseca e sapongjitur në La Liga, duke fituar me goleadë. Ndeshja e luajtur në të dielën në “Camp Nou” përfundoi me rezultatin 8 – 2 për katalanasit.

Kapiteni Messi dhe Suarez realizuan nga dy gola secili. Dembele, Rakitic dhe Jordi Alba ishin shënuesit e tjerë, ndërsa autogol shkaktoi Pulido.

Një sukses që e ngjit në krye të klasifimit Barcelona edhe pse me pikë të barabarta me Real Madrid që të shtunën mundi me rezultatin 4 – 1 Leganes. Edhe këtë sezon duket që do të jetë një duel mes këtye ekipeve për titullin kampion, ndërsa El Clasico i parë do të luhet më 28 Tetor në “Camp Nou”.

