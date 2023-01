Barcelona fiton ndaj Getafe

00:20 23/01/2023

Real Madrid nuk gabon ndaj Atl. Bilbao

Barcelona ka arritur një fitore të rëndësishme në La Liga ndaj Getafe. Katalanasit fituan 1-0 me golin e Pedri në minutën e 35’.

Me këtë fitore skuadra e Xavit mbetet në vend të parë të La Ligës me 4 pikë më shumë se Real Madrid që po të dielën fitoi 2-0 në fushën e Atletico Bilbao me gola të Benzema dhe Toni Kros.

Tv Klan