Barcelona 'godet' në merkato

23:52 28/01/2022

Spanjollet kthejnë produktin e ‘La Massia’, zyrtarizojnë Adama Traore nga Wolves

Adama Traore është afrimi i radhës i Barcelonës. Portugezi ka kryer testet mjekësore këtë të premte, teksa vjen në “Camp Nou’ me formulën e huazimit me të drejtë blerje në fund të sezonit. Sipas mediave spanjolle, mesfushori me origjinë nga Mali, i rritur në ‘La Massia’ ka vendosur që të kthehet tashmë në shtëpi.

Për ta blerë përfundimisht nga Wolves, Barcelona do të shpenzojë 30 milionë Euro, me futbollistin që do të jetë një vlerë tepër e shtuar në dispozicion të Xavit. Tekniku spanjoll e konsideron Traoren si zëvendësues të francezit, Ousman Dembele, i cili ka gati largimin nga gjigandi i La Ligës.

Për të firmosur me 26-vjeçarin, Barcelona fitoi garën me Totenham, me teknikun Conte që mbetet i impresionuar nga talenti spanjoll.



Klan News