Në fazën vendimtare të sezonit, Barcelona duhet të bëjë pa dy lojtarë titullarë.

Sipas asaj që raportohet nga “Mundo Deportivo”, katalanasit nuk do të kenë për dy takimet ndaj Interit në gjysmëfinalet e Champions League, as Robert Lewandowskin dhe as Alejandro Balde.

Sulmuesi polak pritet të qëndrojë jashtë për të paktën edhe dy javë të tjera, duke humbur ndeshjen e parë, por edhe atë të kthimit në Champions.

Gjithashtu as Balde nuk pritet të rikthehet para 6 Majit, duke kushtëzuar zgjedhjet për trajnerin Hansi Flick.

Lajmi i mirë është se të dy lojtarët pritet të jenë të gatshëm për ndeshjen vendimtare në kampionat, atë ndaj Real Madrid, e planifikuar për 11 Maj.

/tvklan.al