Barcelona kontakton Oscar

18:27 11/01/2022

Barcelona ka nisur punën për të gjetur pasuesin e FIlip Kutinjos, i cili u zyrtarizua te Aston Vija. Sipas asaj që raportojnë mediat botërore, klubi spanjoll ka hedhur sytë nga Kina, aty ku trajneri Çavi ka identifikuar edhe zëvendësuesin e 29-vjeçarit.

Barcelona tashmë ka kontaktuar brazilianin Oskar, megjithëse negociatat për nënshkrimin e 30-vjeçarit mund të jenë të komplikuara duke pasur parasysh situatën financiare të katalanasve.



Futbollisti i Shangai është tepër i interesuar për një lëvizje në Kamp Nou”, por ka të ngjarë që të ketë një ulje të konsiderueshme të pagës. Oskar ishte një nga emrat e parë që braktisi Europën për t’iu bashkuar kampionatit kinez të futbollit, duke u transferuar nga Çelsi për rreth 70 milionë Euro.

Mesfushori me tipare sulmuese ka një kontratë deri në nëntor 2024 me Shangai, me të cilët ka luajtur 170 ndeshje, duke shënuar 50 gola dhe dhënë 93 asistime.

Klan News