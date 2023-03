Barcelona mendon seriozisht për Messin

Shpërndaje







23:40 31/03/2023

Zëvendës-Presidenti katalanas: Jemi në kontakt me njerëzit afër argjentinasit

Konsiderohej një ëndërr, por mund të mos jetë vetem e tillë. Lionel Messi pritet të rikthehet të vesh ngjyrat e Barcelonës. Diçka e tillë është konfirmuar nga zëvendëspresidenti i katalanasve, Rafa Yuste, që pranon se drejtuesit spanjoll janë në kontakt të vazhdueshëm me futbollistin argjentinas. Krahu i djathtë i Joan Laporta beson se historitë e bukura në jetë duhet të përfundojnë mirë dhe një gjë e tillë të ndodh edhe me Messin.

“Kur je i dashuruar dhe ndahesh nga dikush, gjithmonë ke dashuri edhe nëse humb kontaktin. Ne do të jemi gjithmonë të dashuruar me Leon dhe ai do të jetë i dashuruar me skuadrën dhe qytetin e Barcelonës. Unë jam njëri nga ata që mendoj se fati duhet të përfundojë në kah pozitiv pranoi Yuste para futbollistëve dhe zyrtarëve të Akademisë së Barcelonës.”

Rikthimin e 35-vjeçarit në Spanjë do e mirëpriste edhe ish-shoku i tij i skuadrës, tashmë trajner i Barcelonës, Xavi Hernandes. Tekniku e vlerëson mundësinë për të firmosur me kampionin e Botës, pavarësisht se për momentin nuk kërkon të flas për shkak se Messi ka një marrëveshje me PSG-në deri në fund të sezonit. Largimi dy vite më parë nga Barcelona nuk ishte ajo që kishin ëndërruar tifozët katalanas, me Messin që u largua mes lotësh me parametra zero nga skuadra ku shkruajti historinë. Në 17 vite me ngjyrat katalanase, Messi shënoi 474 gola në 520 ndeshje.

Klan News