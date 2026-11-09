Barcelona ka fituar kryesfidën e javës në La Liga përballë Atletikos së Madridit. Katalanasit arritën të përmbysnin ekipin e Simeones 1-2 për të siguruar 3 pikët që krijojnë një distancë të vogël sigurie me Realin.
Ndeshja nisi e vrullshme për “Los Kolconeros” që provuan ta zhbllokonin shpejt dhe u ndalën nga traversa, por edhe reagimi i Barcelonës ishte i menjëhershëm me Pedrin.
Në minutën e 10-të Xhuliano Simeone kaloi në avantazh Atletikon.
Pas topit të Alvarez në zonë nuk gaboi duke e shtyrë në rrjetë.
Barcelona u shndërrua duke krijuar sulme të njëpasnjëshme të cilët u konkretizuan në fundin e pjesës së parë me Fermin Lopez. Mesfushori vendosi barazpeshën dhe i hapi rrugën përmbysjes së madhe.
Në pjesën e dytë dominimi ishte total i Barcelonës, por pas disa tentativave duhet të prisnin minutën e 65-të për avantazhin.
Ishte sërish Fermin Lopez që realizoi për t’u dhënë katalanasve një fitore të madhe.
Pas 12 javësh skuadra e Flik udhëheq me 33 pikë, e ndjekur nga Reali me 30 dhe Atletiko me 28 pikë. La Liga premton spektakël deri në fund.
/tvklan.al