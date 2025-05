Epërsia prej 4 pikësh në renditjen e La Ligës qetëson Barcelonën në prag të ndeshjes së ardhshme të kampionatit. Për këtë fakt, përballë Valladolid tashmë të rënë nga kategoria, tekniku Hansi Flick pretendon të bëj rotacion të futbollistëve.

Në këtë mënyrë, lojtarët kyç pritet të ulen në pankinë, ndoshta edhe duke mos u hedhur në fushë për t’i ruajtur për sfidën e kthimit gjysmëfinale të Champions League ndaj Interit.

“Ndeshja kundër Interit na tregoi se lojtarë si Koundé ishin të ngarkuar dhe ne duhet të përqendrohemi te të dhënat, të shohim se kush ka nevojë për pushim, kush ka nevojë për më pak minuta. Ne do të përqendrohemi dhe do të bëjmë rotacion, sigurisht. Të gjithë ata që mund të luajnë do të udhëtojnë me ne. Kanë nevojë për energjinë pozitive të të gjithëve”, u shpreh Flick.

Barcelona udhëton drejt Milanos të Martën për t’u ndeshur me Interin. Sfida e parë përfundoi në barazim 3-3 për të lënë gjithçka të hapur për përballjen e mesjavës së ardhshme. Për këtë duel Barcelona nuk do ketë të gatshëm, Kounde, ndërsa në dilemë për trajnerin Simone Inzaghi është sulmuesi, Lautaro Martinez.

Klan News