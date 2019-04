Barcelona shpallet kampione e Spanjës

Lionel Messi i dha Barcelonws titullin e 26 kampion. Ekipi katalanas fitoi me rezultatin 1 – 0 përballjen me Levante me golin e shënuar nga kapiteni, duke siguruar matematikisht titullin 3 javë para fundit.

91 mijë tifozët e pranishëm në “Camp Nou” shpërthyen në festë për trofeun e 8 të La Liga në 11 vitet e fundit, që tregon zotërimin e Barça në Spanjë. Të shtumtë ishin edhe të cilët dolën në rrugët e qytetit për t’iu gëzuar suksesit. Për yllin e ekipit Leo Messi është titulli i 10 kampion, aq sa shtyu edhe gazetat sportive të Madridit ta uronin.

Barcelona pas këtij suksesi do të synojë edhe trofetë e tjerë këtë sezon, pasi është ende në garë në Champions League ku ka mbërritur në gjysmëfinale dhe në finalen e Copa del Rey.

Tv Klan