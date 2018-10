Barcelona triumfon në El Clasico

Barcelona i shkaktoi një humbje dërrmuese 5 – 1 Real Madrid në takimin e luajtur pasditen e së dielës.

El Clasico i parë pas shumë vitesh pa Ronaldo apo Messi, pati si protagonist Luis Suarez autor i 3 golave. Një dominim i katalanasve që lëshuan vetëm në minutat e para të pjesës së dytë. Humbje zhgënjyese që mund do t’i japë fund aventurës së Julen Lopetegui te Real Madrid, ku emri më i përfolur për ta zëvendësuar është Antonio Conte.

Coutinho hapi serinë e golave dhe më pas Suarez realizoi me 11-metërsh e vendosur me ndihmën e sistemit VAR. Në fillimin e pjesës së dytë Marcelo shkurtoi avantazhin. Madrilenët krijuan edhe raste të tjerë shënimi, por pa arritur të bëjnë të tjerë gola. Suarez ishte i papërmbajtshëm dhe me 2 gola të tjerë i zbehu shpresat e Real për përmbysje. Në fund Vidal, i cili e nisi nga stoli shënoi golin e pestë të Barcelonës që rimerr kreun.

Tv Klan