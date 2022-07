Barcelona ‘zbraz’ kursimet

23:36 13/07/2022

Spanjollët bindin Leeds United për Raphinha me 58 mln Euro

Pas firmës me Kessie dhe Christiansen me parametra zero, Barcelona bën një tjetër goditje në merkaton e kësaj vere. Raphael Dias Belloti, i njohur thjeshtë si Rapinha është blerja e re e tyre. Spanjollët kanë arritur akordin për transferimin e futbollistit brazilian me Leeds United, në adresën e të cilit do të derdhën 58 milionë Euro. Këtyre mund t’i shtohen edhe 9 milionë Euro të tjera bonuse, të cilat do ta çonin vlerën e përgjithshme të transaksionit në 67 milionë Euro. Ai do të nënshkruajë një kontratë pesëvjeçare me Blaugranat, e cila do të zgjasë deri në vitin 2027.

Pas kalimit të testeve mjekësore, 25-vjeçari do vihet nën urdhërat e trajnerit Xavi, për të nisur përgatitjet për sezonin e ri futbollistik. Anësori brazilian ishte objektivi i disa klubeve më të mira anembanë kontinentit, me Arsenalin dhe Tottenham Hotspur gjithashtu që kërkonin nënshkrimin e tij. Megjithatë, oferta e majme nga Spanja e detyroi skuadrën angleze për të lënë të lirë futbollistin që të kalojë në La Ligën spanjolle.

