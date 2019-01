Surprizë në transferimet e futbollistëve

Kevin Prins Boateng është zyrtarisht një futbollist i Barcelonës. Klubi katalanas njoftoi afrimin e merkatos së Janarit, një surprizë për të gjithë.

Mesfushori me tipare sulmuese vjen në huazim te Barcelona me të drejtë blerje në fund të këtij sezoni për 8 milionë euro, siç shkruhet në njoftim.

Boateg është aktivizuar edhe më parë në La Liga me Las Palmasin.

⚠️ All the details about the new @FCBarcelona player @KPBofficial

⚽️ #EnjoyPrince 🔵🔴https://t.co/sKC2y1Evxw

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 21, 2019