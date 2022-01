Bardhi akuza zyrtarit të policisë: I shërben krimit; reagon Tonin Vocaj: Kallëzim penal për shpifje

22:56 13/01/2022

Drejtori i Policisë Kriminale Tonin Vocaj ka reaguar për herë të dytë pas akuzave që ka bërë në Opinion Sekretari i Përgjithshëm i PD, Gazment Bardhi.

Ky i fundit e akuzoi Vocajn si person që “i shërben krimit”, që “prish provat” dhe që “inskenon ngjarje kriminale”.

Pas këtyre akuzave, Tonin Vocaj ndërhyri në emisionin Opinion për herë të dytë duke paralajmëruar se do të bëjë kallëzim penal për shpifje ndaj Gazment Bardhit.

Blendi Fevziu: Tonin Vocaj thotë: Deklaratë personale në emër tij. Lidhur me deklaratat e z.Gazment Bardhi në emisionin Opinion, hedh poshtë me neveri të gjitha shpifjet dhe akuzat që hedhin baltë mbi figurën time dhe atë të Policisë së Shtetit. Kam 40 vite pa ndërprerje që jam pjesë e Policisë së Shtetit dhe gjatë gjithë karrierës time nuk kam qenë asnjëherë pjesë e inskenimeve dhe manipulimit të provave, por kam ushtruar detyrën time me devotshmëri dhe përgjegjshmëri vetëm në zbatim të ligjit. Pas këtyre akuzave jam duke konsideruar me seriozitet një kallëzim penal për shpifje ndaj z.Bardhi.

Gazment Bardhi: Pushka top. Nga nesër, të gjitha informacionet që i janë dërguar partnerëve ndërkombëtar për një kriminel që është në krye, e përsëris, është kriminel, është një njeri që ka tentuar të inskenojë ngjarje të pavërteta për të implikuar individë të pafajshëm në ngjarje të sajuara prej tij. Ka qenë personi që personalisht ka mbajtur 11 zyrtarë të PD me urdhra ndalimi të paligjshëm të Policisë së Shtetit. E dini pse? Kanë lagur me ujë protestuesit. Për këtë kanë qëndruar anëtarë të Këshillit Kombëtar 72 orë. Ka gjuajtur me bidon thotë. Urdhrin për t’i mbajtur 72 orë në qeli anëtarë të Këshillit Kombëtar të PD dhe zyrtarë të tjerë të PD e ka dhënë personalisht ky person që unë po flas dhe Prokuroria ka urdhëruar lirimin e menjëhershëm.

“Me një skenar të parapërgatitur nga segmente të caktuara nga brenda Policisë së Shtetit me në krye Tonin Vocajn, një lidhje e vjetër miqësie dhe po të doni kriminale e ish-zyrtarëve të lartë të korruptuar. Përpara se të ndërtonin këtë skenar, ne kishim dijeninë e plotë që Tonin Vocaj së bashku me ish-zëvendës drejtorin e Policisë së Shtetit Agron Kuliçajn po ndërtonin një skenar për të inkriminuar zyrtarët e PD”.

Kjo deklaratë e në emisionin Opinion e Sekretarit të Përgjithshëm të Partisë Demokratike Gazment Bardhi ka nxitur reagimin e ish-zyrtarit të lartë të Policisë së Shtetit Agron Kuliçaj dhe drejtorit aktual të Policisë Kriminale, Tonin Vocaj.

Kuliçaj reagoi duke i kërkuar drejtuesit të emisionit Blendi Fevziu se është gati të ballafaqohet me Bardhin, por ky i fundit nuk ka pranuar.

Po kështu, reagoi edhe drejtori i Policisë Kriminale, Tonin Vocaj duke kërkuar ballafaqim.

Por Gazment Bardhi refuzoi që të replikonte më të, duke thënë se Tonin Vocaj do të ballafaqohet me drejtësinë dhe e akuzoi për prishje provash në vendngjarje dhe inskenim të akteve kriminale.

Blendi Fevziu: Tonin Voci më kërkon të ballafaqohet me ju z. Bardhi, jeni i gatshëm ta bëni?

Gazment Bardhi: Tonin Voci do ballafaqohet me ligjin dhe unë e garantoj personalisht…

Blendi Fevziu: Është i gatshëm të ballafaqohet tani me ju.

Gazment Bardhi: E garantoj personalisht që do të përballet me ligjin. Kaq është përgjigjia ime për të. Nuk ul unë nivelin për të diskutuar me një person që është faktuar më shumë se një herë që i shërben krimit, inskenon akte kriminale për të fajësuar njerëz të pafajshëm si dhe prish provat. Ai zyrtar policie….

Blendi Fevziu: Çfarë prove prishi?

Gazment Bardhi: Në më shumë se sa një rast.

Blendi Fevziu: Në raste të mëparshme thua?

Gazment Bardhi: Dhe unë e garantoj publikisht që do të përballet me ligjin. Ai është një kriminel brenda Policisë së Shtetit që është përpjekur…

Klodiana Lala: Denoncojeni dhe nxirrni raste publike sepse nesër mund ta bëni për gjithësecilin zyrtar policie dhe qytetar të thjesht.

Gazment Bardhi: S’po e bëj për çdo zyrtar. Mund të kisha akuzuar Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, nuk po e akuzoj. /tvklan.al