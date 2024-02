Bardhi dhe Noka vijojnë takimet për bashkimin e PD

Shpërndaje







16:30 18/02/2024

“Në zgjedhjet e 2025, opozita e bashkuar do të fitojë zgjedhjet”

Pas Shkodrës dhe Elbasanit, Gazment Bardhi dhe Flamur Noka, kanë zhvilluar takime me bizneset d dhe demokratët e Korçës. Ata u bënë thirrje qytetarëve që t’i bashkohen protestës së 20 Shkurtit para kryeministrisë, ndërsa u treguan të rezervuar për skenarët e saj.

Gazment Bardhi: Ne ftojmë qytetarët në një protestë qytetare, paqësore për të marrë me vete fëmijët dhe familjarët e tyre. Sigurisht që protesta është edhe formë reagimi dhe qytetarët do të jenë të lirë atë ditë që të shprehin reagimin e tyre ndaj qeverisë. Reagimi nuk është as me porosi dhe as me skenar.

Flamur Noka: Korça nuk ka nevojë për këtë lloj qeverisje, ka nevojë për ndryshim dhe për vëmendjen e shtetit dhe jo për thundrën e pushtetit.

Në takimin e zhvilluar me strukturat e partisë dhe qytetarët e Devollit, kryetari i Grupit Parlamentar i PD, shprehu bindjen se opozita e bashkuar do të jetë fituese në zgjedhjet e vitit 2025.

Prej disa ditësh Bardhi dhe Noka kanë zhvilluar takime të përbashkëta me demokratët për t’i mobilizuar ata për protestën e 20 Shkurtit, por edhe për të përcjellë mesazhin e bashkimit të PD.

Klan News