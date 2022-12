Bardhi flet “pa doreza” për Azet dhe yllin ndërkombëtar: Më zhgënjeu, do xhironim në Dubai dhe nuk u shfaq!

23:32 11/12/2022

Një nga artistët më në zë, Bardhi nuk është kursyer aspak në përgjigjet e tij teksa ka qenë i ftuar në spektaklin “Zemër Luana”, me autorësi dhe moderim të Luana Vjollcës.

Këtë herë në sfidën e fundit, të ftuarit ishin të vendosur poshtë “gojës së luanit” në sfidën “Në gojë të luanit hedhim halle”, një lojë ku të pranishmëve u bëhën pyetje e nëse refuzojnë të përgjigjen u hidhen gjëra të ndryshmë mbi kokë nga “goja e luanit”.

Këtë herë ishte radha e Bardhit për tu shprehur i cili nuk hezitoi të përgjigjej dhe mos të lagej nga goja e “luanit”.

Pyetja për Bardhin ishte: “Bardhi kohët e fundit ti je bërë pjesë e industrisë së showbizit duke parë nga afër çfarë ndodh dhe si janë yjet shqiptarë të showbizit. Na thuaj sonte një emër personazhi VIP që të ka shokuar për keq, si edhe personazhin VIP shqiptar që të ka shokuar për mirë!”

Artisti nuk refuzoi të përgjigjej duke zbuluar se një nga reperët më të famshëm në Europë e më gjerë, Zuna ka anulluar xhirimet e klipit teksa ai e priste me skuadrën e tij në Dubai për të nisur punën, kështu që reperi ishte ai që e kishte shokuar për keq, ndërsa ai që e ka shokuar për mirë ishtë Azet, reperi shqiptar me famë ndërkombëtare, mik me Zuna./tvklan.al