Bardhi i rrëzon Kryesinë Bashës: Në PD duhet të funksionojë rruga institucionale, të lihen mënjanë interesat personale

21:10 27/07/2023

Pas mbledhjes së Këshillit Kombëtar të PD-së, Sekretari i Përgjithshëm, Gazment Bardhi është shprehur se në Partinë Demokratike duhet të prevalojë interesi i PD-së.

Në një prononcim për gazetarët, Bardhi thotë se ky nuk është momenti që në PD të ketë akte të tjera antistatutore që nuk kanë asnjë vlerë ligjore.

Gazment Bardhi: E gjithë lista e anëtarëve së bashku me procesverbalin e mbledhjeve që po përgatitet nga Sekretariati i Këshillit, do të depozitohet në Gjykatën e Tiranës. Berisha do të ishte i interesuar që Basha të rikthehej në pozicionin që kishte. Basha mund të bëjë atë që ai ka dëshirë, apeli im është të reflektojë dhe të mos çojë partinë në një tjetër përplasje, të gjejë një zgjidhje që është interesi i PD-së. Ky nuk është momenti që në PD të ketë akte të tjera antistatutore që nuk prodhojnë asgjë dhe nuk kanë asnjë vlerë statutore dhe ligjore. Në PD do të duhet të funksionojë rruga institucionale, të lihen mënjanë interesat personale apo për të fshehur halle personale.

Lidhur me vendimin e marrë në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të PD-së, Bardhi shprehet se vendimi i Kryesisë i Qershorit 2023 për hapjen e procesit zgjedhor për kryetarin e ri të PD është shfuqizuar sot, teksa shton se zgjedhjet e 29 Korrikut janë anuluar.

Gazment Bardhi: Ky është një vendim që mund ta marrë vetëm Këshilli Kombëtar i PD-së dhe Sekretari i Përgjithshëm i PD që jam unë. PD gjatë gjithë kësaj periudhe ka pasur kryetar të komanduar. Kolegët do të marrin një vendim se kur do t’i drejtohen gjykatës. Pas 29 Korrikut, vendimi i Kryesisë i datës 6 Qershor 2023 për hapjen e procesit zgjedhor për kryetarin e PD është shfuqizuar sot me vendim të shumicës së këshillit e për pasojë, zgjedhjet e datës 29 janë anuluar. 7 deputetë janë autorizuar nga Këshilli Kombëtar për të ndjekur të gjitha vendimet e këshillit.

I pyetur rreth synimeve të tij në PD, Bardhi ka thënë se nuk ka asnjë ambicie për të qenë në krye të partisë teksa shton se kushdo është i lirë për të kandiduar.

Gazment Bardhi: Kanë prevaluar vendimet e institucioneve të partisë, jo vendime të marra në rrugë, ju siguroj që do të prevalojë vendimi i institucioneve të partisë. Do të ketë një proces diskutimi të gjerë për të shikuar se cilat do të jenë hapat për ringritjen e PD-së. Unë vetë nuk kam asnjë ambicie, kushdo është i lirë për të kandiduar. Unë as nuk jap dhe as marr. Vula është aty ku ka qenë 1 vit e gjysmë. Nëse dikujt i intereson të etiketohet si vulëhumbur, nuk është problemi i PD-së./tvklan.al