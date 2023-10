Bardhi: Kolegu Basha duhet t’i rikthehet opozitarizmit

15:24 03/10/2023

Kreu i grupit parlamentar të PD-së, Gazment Bardhi i ka bërë thirrje publike Lulzim Bashës që t’i rikthehet opozitarizmit në Parlament dhe po ashtu e jashtë tij.

Në një prononcim për mediat pas mbledhjes së përbashkët me deputetët demokratë, Bardhi ka thënë se ka pritur që “kolegu Basha” të fliste për hallet e qytetarëve.

Gazment Bardhi: Që të bësh opozitë, do thjesht të përmbushësh përgjegjësitë në raport me qytetarët. Nuk ka nevojë për konsensusin e askujt. Është proces i brendshëm. Zoti Basha do të duhet t’i rikthehet opozitarizmit në Parlament dhe jashtë Parlamentit. Përpara jush ka thënë që “unë do të flas për hallet e qytetarëve”. Dje kishim një seancë për hallet e qytetarëve dhe unë prita që kolegu Basha përsa kohë që paguhet me taksat e qytetarëve, të vinte dje dhe të fliste për hallet e qytetarëve, për atë ishte dje seanca./tvklan.al