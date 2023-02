Bardhi: Rama mos fshihet pas fustanit të ministres; Spiropali: Pse ke frikë nga gratë?

11:54 02/02/2023

Opozita kërkon që në Parlament të shkojë Kryeministri Edi Rama për të bërë interpelancën me deputetin demokrat Gazment Bardhi për çështjen “McGonigal”.

Por Rama, në mungesë të tij, ka deleguar ministren Elisa Spiropali që të zhvillojë interpelancën.

Ndërkohë, deputeti Bardhi kërkon që interpelancën ta zhvillojë me Kryeministrin dhe jo me Spiropalin.

Gazment Bardhi: Siç ju jeni në dijeni, përvec, interpelanca me Kryeministrin është kërkuar. Unë nuk kam kërkuar interpelancë me Elisa Spiropalin, unë kam kërkuar interpelancë me Kryeministrin, është kapur Edi Rama në flagrancë nga drejtësia amerikane duke korruptuar një zyrtar të lartë të FBI. Unë po bëj interpelancë për një vepër të Kryeministrit të kryer në mënyrë private. Problemi është se ka frikë Rama që të vijë në Parlament. Problemi është se për një vepër kriminale kërkon të keqpërdorë një zonjë dhe të fshihet pas fustanit të saj. Të vijë këtu, të japë shpjegime, të sqarojë opinionin publik se ku i ka gjetur para për të korruptuar zyrtarin e FBI-së.

Ministrja Elisa Spiropali: Pse keni frikë nga gratë? Dhe e dyta, nuk ka rëndësi a vishem me fustan a me pantallona. E rëndësishme është të vijmë dhe të flasim. I doni apo nuk i doni përgjigjet? E doni apo nuk e doni? Po kërkon hesap për një çështje të pavërtetë që nuk ekziston në asnjë dosje dhe në asnjë akuzë. Ai njeri që rri jashtë e bllokoi për 26 minuta foltoren javën e shkuar. Nuk e kuptoj pse bëheni ju bashkëpunëtor në këtë çështje. Atëherë pranoni që akuzat i keni për konsum politik dhe nuk keni asnjë seriozitet. /tvklan.al