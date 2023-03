Bardhi: Rama si kryeministër ka kaluar çdo vijë të kuqe, ka vënë seriozisht në rrezik sigurinë kombëtare të SHBA-ve

Shpërndaje







12:27 02/03/2023

Pas fjalimit të kryeministrit Rama, në foltoren e Kuvendit u ngjit deputeti i PD, Gazment Bardhi për t’iu kundërpërgjigjur mbi çështjen McGonigal. Si fillim, ai tha se mbi kryeministrin ka akuza nga drejtësia amerikane, por ky i fundit fshihet pas imunitetit diplomatik.

Më tej Bardhi ngriti pyetje mbi raportin Rama-McGonigal dhe takimet mes tyre, të cilat kryeministri i pranoi, por sipas deputetit demokrat nuk dha asnjë sqarim se çfarë lidhjeje ekzistonte. Ai renditi gjithashtu të gjitha aspektet e cenuara nga kjo çështje në raport me vetë Shqipërinë dhe SHBA-të.

Gazment Bardhi: Të dashur bashkëqytetarë, siç e patë, erdhi, foli 45 minuta, nuk tha asgjë dhe iku. Cilido prej jush që sot priste përgjisgje nga Edi Rama, transparencë mbi çështjen, mori thjesht një lumë metaforash, sharjesh ndaj opozitës dhe asnjë sqarim mbi këtë vendim të drejtësisë amerikane. Kur ngre akuza ndaj kundërshtarëve, e tha vetë flet si prokuror ndërsa ne vetë kur ka akuzë për të nga drejtësia amerikane, na thotë prisni drejtësinë amerikane. Që të flasë drejtësia amerikane ai zotëria duhet të kishte bërë atë që bëri si show në fillim të seancës, të ishte atje një deputet i thjeshtë i këtij kuvendi dhe jo kryeministër se sa kohë është kryeministër fshihet pas imunitetit diplomatik që i jep Konventa e Vjenës.

E për t’i bërë shqiptarëve transparencën e nevojshme dhe faktin që nuk ka kryer asnjë krim, do duhet të ishte larguar nga karrigia e kryeministrit, të lejonte drejtësinë amerikane dhe shqiptare të hetonte 14 takimet që i pranoi këtu si i ka kryer, por nuk na tha ç’ishte gjithë kjo dashuri e madhe e shefit të FBI me Edi Ramën. Pse nuk kishte të njëjtën dashuri ky me kryeministrin e Maqedonisë, për shembull? Me kryeministrin e Malit të Zi, me kryeminstrin e Kosovës? Çfarë e lidhte në këtë marrëdhënie speciale siç e ka quajtur dhe pranuar vetë këtë zyrtar të lartë të FBI me një kryeministër të një vendi të vogël siç është Shqipëria?

Në fakt prej më shumë se një muaji, opinioni publik shqiptar dhe ndërkombëtar është njohur me një nga dosjet më të pista të FBI, korrutpimin nga ana e kryeministrit në detyrë të Shqipërisë, Edi Rama të një zyrtari të lartë të FBI, shefit të zyrës së kundërzbulimit të FBI në Nju Jork, Charles McGonigal. Deri më tani është e njohur botërisht se vetëm dy njerëz kanë guxuar të korruptojnë zyrtarin e lartë të FBI. I pari është oligarku rus, mik i Putinit, Deripaska dhe i dyti është kryeministri i një vendi anëtar të NATO-s, Edi Rama. Të dy me të njëjtin qëllim, të përdorin privatisht fuqinë e FBI kundër rivalëve, njëri në biznes e tjetri në politikë . Ai shef i FBI është sot nën hetim dhe pritet të dënohet për akuza që shkojnë deri në 20 vite burgim për shkak të një raporti privat, të fshehtë, korruptiv që ka ndërtuar me dy individë, me oligarkun rus, njeriun e afërt të Putinit dhe me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, bashkë me dy bashkëpunëtorë në këtë aferë, shqiptaro-amerikanin Agron Neza dhe këshilltarin privat të Edi Ramës, me kredenciale qeveritare Dorian Duçka.

Nëse prisnit që sot Edi Rama të jepte shpjegime si kryeministër, besoj se pas fjalimit të tij e kuptuat që në këtë çështje u soll fiks ashtu siç ne e kemi paralajmëruar para një muaji, si i pandehur, kishte vendosur të heshtte në lidhje me akuzat. Kjo sepse si kryeminstër ka kaluar çdo vijë të kuqe. Është përfshirë në një nga aferat më të rënda në këto 32 vite, më e rënda sepse ka brenda pasoja të shumëfishta. Ka brenda korrupsion, para të pista, intrigë, trafikun e influencave, abuzimin me pushtetin për të goditur kundërshtarin me mjete jo demokratike, cenimin e sigurisë kombëtare, cenimin e marrëdhënieve me partnerin tonë strategjik, SHBA, turpërimin e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare, ka brenda tentativën e Edi Ramës për të diskredituar kredibilitetin e institucioneve të SHBA-ve në Shqipëri duke dëmtuar rëndë imazhin e mikut tonë të madh strategjik dhe aleatit tonë në NATO, SHBA. Shkurt, është një pisllëk që vetëm Rama mund ta kryejë.

Në vazhdim, Bardhi përmendi Agron Nezën dhe Dorian Duçkën si të përfshirë në këtë çështje. Më pas ai shtoi se Edi Rama ka vendosur në rrezik sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara.

Gazment Bardhi: Në planin e tij kriminal, Edi Rama nuk llogariti një detaj. SHBA nuk janë bahçja e vilës së tij në Surrel. Sistemi i drejtësisë atje nuk është sistemi që kontrollon Edi Rama këtu. SHBA nuk janë Shqipëria e rrënuar që ka ndërtuar Edi Rama këto 10 vite në vend. Ja ku jemi sot, brenda ditës nga paditës u shndërrua në të paditur, nga kryeministër më të pandehur,nga zëdhënës i FBI në Tiranë u shdnërrua në zëdhënësin e oligarkëve rusë në Tiranë, nga kryeministri i një vendi anëtar të NATO-s u shndërrua në njeriun që tradhton dhe godet pas shpine mikun dhe aleatin tonë më të madh në NATO, SHBA.

Korruptimi me të paktën 225 mijë Dollarë i një zyrtari të lartë të FBI për interesa kriminale është një nga ato akte i cili as nuk harrohet dhe as nuk mund të falet as në Shqipëri dhe as në SHBA. Në Qershor 2021 kur Presidenti Biden shpalli se lufta ndaj korrupsionit në vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë korrupsionin në Shqipëri është prioritet i SHBA-ve sepse cenon sigurinë kombëtare të SHBA-së, shumëkush habitej se si ishin të lidhrua këto dy çështje. Më 24 Janar, secili prej nesh kuptoi që mjaftonte një kryeministër i korruptuar në Shqipëri që të deportojë dhe të korruptojë një zyrtar të lartë në SHBA duke vënë seriozisht në rrezik sigurinë kombëtare të SHBA-ve./tvklan.al