Bardhi: Selia e PD e hapur për demokratët, e mbyllur për çdo trafikant. Në godinë po bëhen punime

Shpërndaje







13:49 05/01/2022

Brenda godinës qëndore të Partisë Demokratike po kryhen punime e për këtë arsye dyert janë të mbyllura. Kështu ka deklaruar Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Demokratike, Gazment Bardhi, i cili foli për gazetarët nga oborri i selisë blu.

Deklarata e Bardhit vjen pas vizitës që zhvilluan në këtë seli disa anëtarë të Komisionit të Përkohshëm të Rithemelimit të PD, të cilët nuk mundën të hynin dot brenda godinës së PD pasi i gjetën dyert të mbyllura dhe u larguan.

Gazment Bardhi e konsideroi shfaqje mediatike prezencën e disa prej deputetëve të grupit të Rithemelimit. Ndërsa u shpreh se po kryhen punime në ambientet e brendshme të PD, e për këtë arsye dyert janë të mbyllura. Por sipas tij, çdo deputet apo anëtar i Partisë Demokratike është i lirë të hyjë brenda selisë blu.

Por, dera do të jetë e mbyllura, theksoi Gazment Bardhi, për çdo trafikant që tenton të hyjë në seli.

“Show mediatik që patë para pak minutash në shkallët e PD tregon që për disa shoë dhe tallja e vijueshme me demokratët ka zëvendësuar betejën me regjimin e Edi Ramës. Kemi konfirmuar edhe dje që në godinën e PD, në ambientet e brendshme janë duke u kryer punime dhe ky është një fakt i njohur publik që nuk ka nevojë të vish dhe të trokasësh. Dyert e partisë nuk do të qëndrojnë të mbyllura.

Ju do të futeni brenda dhe do shikoni që në selinë qëndrore të PD po shtohen ambientet e punës se koha e llafeve ka mbaruar në 18 Dhjetor. Disa që kishin vetëm llafe e kanë zgjedhur rrugën e tyre. Kanë betejën për karrige. Ajo që dua të konfirmoj është që selia qëndrore e PD ka qenë, është dhe do vijojë të jetë e hapur për çdo demokrat të sakrificave dhe që punon me mund e djersë për PD dhe do jetë e mbyllur për çdo trafikant droge që në çdo shëtitje në selinë qëndrore të PD ka qenë krah Sali Berishës dhe mbështetës të tij. Aktet e dhunës e transmetuar gjatë gjithë këtyre ditëve nuk është gjuhë që i shërben demokratëve.

I shërben forcimit të regjimit të Edi Ramës. Nxitja e dhunës janë e vetmja formë që i ka ngelur pakicës në PD. Sepse është fakt i njohur që shumica dërrmuese e anëtarëve të kryesisë së PD, shumica e grupit parlamentar, e anëtarëve të Këshillit Kombëtar dhe 5004 anëtarët e Kuvendit Kombëtar të PD në 18 Dhjetor kanë zgjedhur të ardhmen. Skenarët me akte dhune kanë për të dështuar dhe institucionet e PD janë të fokusuar në betejën me regjimin e Edi Ramës.

Është e lejuar të futet çdo deputet, e rëndësishme është që mos shoqërohen me trafikant droge. Gripi kriminal B9 nuk futet më në selinë qëndrore të PD. Nuk thashë për deputet. Çdo deputet, çdo anëtar i PD është i lirë të futet në selinë qëndrore të PD, sikundër në çdo seli në të gjitha degët e PD. Lajmi i mirë sot ishte që disa prej kolegëve ndryshe nga çdo shëtitje turistike që kanë bërë sot ishin të pashoqëruar me ata që shkallmojnë dyert e selisë qëndore të PD ndërkohë që janë në kërkim nga autoritetet britanike të drejtësisë”. /tvklan.al