“Baroni i drogës”, Klodiana Lala: Gëzim Çelën e mbrojnë banorët e Fushë Kuqes, u lirua nga burgu se i dhimbte gjuri

23:18 10/10/2023

Gëzim Çela, i njohur si baron i drogës në Fushë Kuqe, është shpallur sërish në kërkim nga policia në kuadër të operacionit “Flakë në det”, për rastin e trafikut dhe shkëmbimit të hashashit me kokainë në mes të detit.

Ai ndodhet në arrati që prej vitit 2014 kur u zbulua laboratori i heroinës në Fushë Kuqe, por vijonte aktivitetin e drogës edhe gjatë këtyre viteve.

Një ditë më parë në pranga ra edhe shefi i komisariatit të Laçit, i cili transportonte me makinë Gëzim Çelën, edhe pse ky i fundit në kërkim.

Gazetarja Klodiana Lala, e ftuar në studion e emisionit Opinion në Tv Klan, tha se Gëzim Çelën e mbron komuniteti i zonës së Fushë Kuqes.

“E di kush Gëzim Çela? Një njeri i cili, vetë banorët e Fushë Kuqes, po të hyjë policia për ta kërkuar sot, janë banorët në sulm për ta mbrojtur. Një njeri i cili..pra janë njerëzit ata të cilët e lajmërojnë. Për të hyrë në Fushë Kuqe, unë kam hyrë në vitin 2014 kur u bllokua banesa e tij që ishte shndërruar në laborator për përpunimin e heroinës. Më kanë ndaluar me makinën e televizionit, disa banorë të cilët ishin të interesuar të dinin se ku po shkonim. Dhe Gëzim Çela është njeri i cili ka super pushtet, ka pushtet financiar, ka ndikim në zonë. Është njeri i cili është marrë me çështjet e trafikut të drogës shumë herët, që në ’97. U largua nga forcat speciale RENEA dhe filloi që në ’97 aktivitetin. U dënua në Itali, u arrestua në Shqipëri, tha kam një problem të vogël më gjurin, drejtësia jonë e liroi me një akt të falsifikuar që i rrezikohej jeta se i dhimbte gjuri. Na dhemb gjuri gjithë ditën, po nuk e liron askënd drejtësia shqiptare, e liroi në gjendje të lirë. U arrestua sërish teksa kthehej nga Turqia. U lirua prapë. U shpall në kërkim për laboratorin e heroinës”, tha ndër të tjera gazetarja Klodiana Lala.

