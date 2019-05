Basha: 30 Qershori tentativë për grusht shteti kushtetues

“Mos guxo, asnjë shqiptar nuk e kursen sakrificën për liri dhe demokraci. Unë i pari dhe gjithë shqiptarët do të jemi në ballë për të ndalur aktin kriminal dhe do ta ndalojmë këtë grusht me çdo çmim! Nuk e dorëzojmë Kushtetutën, nuk e dorëzojmë demokracinë”.



Pa koment nuk la edhe qëndrimin e kryeminsitrit se shtyrja e datës së zgjedhjeve është antikushtetuese.

Prerazi mohoi çdo pazar me Edi Ramën, ndërsa një paralajmërim i dha edhe dy prej eksponentëve të Partisë socialiste të vënë nën shënjestër për lidhje me blerjen e votave.

Basha i ftoi beratasit që në 25 Maj të bashkohen në protestën e opozitës për t’i dhënë vendit zgjedhje të lira e të ndershme përmes një qeverie tranzitore.

