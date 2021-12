Basha: Asgjë nuk do të ndodhë pas 5 Janarit

Shpërndaje







18:11 30/12/2021

Gazetarët e pyetën këtë të enjte Lulzim Bashën edhe për ultimatumin e dhënë nga Komisioni i Rithemelimit, për të liruar zyrën deri më datë 5 Janar.

“Dua t’i them të gjithë demokratëve që asgjë nuk do të ndodhë. Do t’u them të gjithë Shqiptarëve që PD është e përgatitur për çdo situatë dhe ne nuk do të lejojmë trekëndëshin e Bermudës ta zhvendosë fushën e betejës, mes demokratëve për interesat të një personi të vetëm”.

I pyetur nëse është i gatshëm për të negociuar me Berishën për të zgjidhur situatën në PD, Basha ripërsëriti se“ëndrra e Edi Ramës për ta damkosur PD, mori fund më 9 Shtator dhe u bë hi më 18 Dhjetor”. “Vendimi i demokratëve është i qartë, është një detyrim për këto, vendimi është të ecim para dhe të lemë pas të shkuarën. Nuk ka më kthim pas”, tha Basha.