Basha: Berisha do kaos dhe dhunë

19:44 07/01/2022

“PD ka marrë masa të përballet me agresorët”

Basha doli mbrëmjen e së premtes në një konferencë shtypi pa asnjë gazetar përballë tij, por duke e shpërndarë sinjalin televiziv nëpërmjet fibrës optike. Ai në këtë dalje tha se ish-kryeministri Sali Berisha me protestën e thirrur këtë të shtunë, kërkon të vërë demokratët përballë njëri-tjetrit për interesat e tija personale.

“Ai do kaos dhe dhunë, ai nuk njeh as statut as institucione, sepse ai do PD vetëm si mburojë për hallin e tij të madh. Për hallin e tij nuk mendohet dy herë të përplasë demokratët me njeri-tjetrin. Ta harrojë!”

Ndërsa e akuzoi Berishën se për hallin e tij ka mashtruar demokratët në gjithë këto muaj, theksoi se selia e PD-së nuk mund të jetë strehë e personave të inkriminuar dhe as e ish-zyrtarëve të korruptuar.

“Por kjo seli nuk është e nuk do te jetë han mesjetar ku mund të hyjnë duke u kapardisur eksponentë të botës së trafiqeve dhe krimit, apo të merret peng nga ish zyrtarë të korruptuar të qeverisë së PD-së. Selia e PD-se nuk do të jetë arenë vetëgjyqësie për interesat e Sali Berishës. Tani situata është e qartë. Përplasje mendimesh po. Liri shprehje po. Liri zgjedhjesh dhe garë po. Përplasje të tjera nga ato që ka ndërmend Sali Berisha dhe skenaristët e të ashtuquajturës protestë para selisë së PD-së nuk ka, e nuk duhet të ketë”.

Demokratëve u bëri thirrje t’u rrinë larg skenarëve të dhunës, që sipas tij, duan destabilizim dhe shkatërrimin e PD-së.

“Edhe tani Sali Berisha po ju gënjen, manipulon dhe mashtron. Ai kërkon t’i përdorë demokratët si fasadë, sepse nesër ai ka mobilizuar kriminelë e trafikantë për dhunë. Demokratëve, mbështetësve të mi, mbështetësve të forumeve të PD-së, kritikëve të mi, kundërshtarëve dhe rivalëve të mi ju them të qëndrojmë të bashkuar përballë regjimit të Edi Ramës, përballë skenarëve të dhunës e shkatërrimit të PD-së”.

Ai gjithsesi i siguroi demokratët se Partia Demokratike nuk do të lejojë që selia e saj të kthehet në një arenë turpi dhe përplasje mes demokratëve.

“PD ka marrë masa të përballet dhe t’u tregojë vendin me fuqinë e ligjit agresorëve që nuk kanë asnjë lidhje me PD dhe misionin e saj. Shqipëria nuk mund të turpërohet duke prodhuar një ngjarje të shëmtuar antiamerikane në selinë e PD-së dhe as demokratët nuk ja kanë borxh Sali Berishës kundërvënien përballë njëri-tjetrit që ai nxit dhe provokon prej dëshpërimit të tij. PD nuk mund ta mbajë e nuk ka për ta mbajtur këtë turp”.

Tv Klan