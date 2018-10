Basha: Dako të merret i pandehur

Për Lulzim Bashën, kryebashkiaku i Durrësit Vangjush Dako duhet të merret i pandehur. Në një reagim në rrjetet sociale, kryedemokrati thotë se “Vangjush Dako është i pari që duhet të merret i pandehur. Lënia e tij i lirë edhe pasi pranoi mbrëmë publikisht bashkëpunimin me bandat për të dhunuar zgjedhjet, është shkatërrim i demokracisë dhe vdekje e drejtësisë”.

“Tashmë është e qartë për këdo se Edi Rama ka patur një plan të mirëmenduar e të shtrirë anembanë vendit, për bashkëpunim me krimin për të vjedhur zgjedhjet. Duhet urgjentisht një hetim i posaçëm dhe i pavarur për këtë operacion kriminal”, shkruan Basha.

Në reagimin e tij, kreu i PD ka edhe një paralajmërin për drejtueset e prokurorive.

“Dua t’i kujtoj Donika Prelës dhe Arta Markut se dëmtimi i provave dhe manipulimi i hetimeve për krimet elektorale të Dakos, Ballës, Gjiknurit, Tahirit e të tjerë, është veprim i rëndë kriminal për të cilën ato do të mbajnë shpejt përgjegjësi deri më një. Kur prokuroria mbron krimin, ka rënë shteti”.

I ftuar mbrëmjen e së enjtes në emisionin “Opinion”, në Tv Klan, Vangjush Dako tha se flet me të gjithë qytetarët për të kërkuar vota. I pyetur nga gazetari Blendi Fevziu nëse ka folur me anëtarë të bandës së Avdylajve në Shijak, sikurse del në përgjimet e Prokurorisë, Dako tha se takon dhe flet me persona të ndryshëm për të marrë sa më shumë vota./tvklan.al