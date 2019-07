Basha deklaron prioritetet e opozitës

Kryetari i opozitës Lulzim Basha foli me gazetarët pas mbledhjes së kryesisë. Kryedemokrati tha se prioritet i opozitës janë qytetarët.

“Gjithë fokusi ynë do vendoset tek prioritetet e vërteta të njerëzve. Çlirimi nga mjerimi ekonomik dhe hapja rrugës për punësim dhe mirëqenie për çdo shqiptar. Kjo vjen përmes reformave ekonomike dhe zgjedhjeve të lira dhe të ndershme dhe për këtë beteja që ka nisur dhe që ka marrë mbështetjen e shqiptarëve do vazhdojë me fitoren e çdo shqiptari”.

Sipas Bashës 31% e familjeve nuk mbyllin dot shpenzimet e bukës mujore.

“Drama më e madhe e madhe është ekonomia e shqiptarëve. 31% e familjeve nuk mbyllin dot shpenzimet e bukës mujore. Gjithë vëmendja dhe energjia jonë është përqendruar drejt ndryshimit që pret çdo shqiptar. Gjendja ekonomike do të ndryshojë përmes transformimit të ekonomisë duhet të zgjedhimin krizën politike deh kjo do zgjidhet përmes standardeve perëndimore. Bashkë me qytetarët do i japim fund kësaj situate. Këto ditë këto javë, do i japim fund projektit tonë të transformimit ekonomik dhe politik të vendit”. /tvklan.al