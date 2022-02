Basha dëshmon sërish për “Toyota Yaris”

23:43 10/02/2022

Kryedemokrati u pyet për dy orë nga prokurorët belgë

Deklarata e bërë në Parlament në Qershor të vitit 2018, e bëri Lulzim Bashën një nga emrat e listës së personave që kishte dijeni për ngarkesën me 3.4 milionë Euro që u sekuestrua në Portin e Durrësit pak ditë më vonë në dyert e një makine Toyota Yaris.

Për gati 2 orë e gjysmë, kreu i PD-së dëshmoi në mjediset e SPAK para prokurorëve shqiptarë dhe belgë, këta të fundit të ardhur për herë të dytë në Tiranë, për arsye se çështja e “Toyota Yaris” në Belgjikë ende nuk është mbyllur.

“Për herë të dytë dhe sa herë të jetë e nevojshme, siç e kam treguar gjithmonë, do të bashkëpunoj me drejtësinë belge, me drejtësinë e çdo vendi partner në luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe në veçanti lidhjet e krimit të organizuar me politikën që po shakatërron dite për dite Shqipërinë dhe mirëqenien e shqiptarëve”.

Por, aq i gatshëm sa ishte para prokurorëve belgë, kryedemokrati Basha nuk u tregua para gazetarëve, duke mos dhënë detaje nga dëshmia.

Një përgjigje e pati edhe për ata që e akuzojnë si të përfshirë në këtë çështje.

“Unë dhe PD do të vazhdojmë të jemi pro aktive në luftën kromit të organizuar, kundër lidhjes së politikës me krimin, korrupsionit, duan apo nuk duan të dyshuarit, të pandehurit, të korruptuarit, non grata e shpallur apo të pashpallur. Situata e Shqipërisë është kjo, që per fat të keq edhe përmes keqinformimit ju është thënë shqiptarëve që çështja është mbyllur, që janë ndarë paratë midis politikanëve të akuzuar se kanë bashkëpunuar me krimin e organizuar”.

Për këtë çështje, gjykata në Shqipëri ka dënuar me 1.5 vite burg Ervis Vladin, i cili u kap 3 vite më parë me 3.4 milionë Euro në Durrës.

