Basha: Dita e nesërme është e rinisë shqiptare

Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha në një takim me studentë të Inxhinierisë dhe Arkitekturës në kryeqytet tha se 16 Shkurti është dita e tyre.

“Dita e nesërme është dita e rinisë shqiptare sepse kur themi se shqiptarët e bashkuar si asnjëherë në këto 30 vite në protestën më të madhe të tre dekadave, do të marrin fatin e tyre në dorë, ajo që unë kam parasysh është se fatin e Shqipërisë europiane do ta marrë në dorë rinia europiane.Këta janë studentë të inxhinierisë dhe arkitekturës. Siç e tha edhe një ish-student i dhjetorit, që dita e nesërme është dita e studentëve shqiptarë, jo vetëm për kërkesat e drejta që ju shtruat dhe u shpërfillën në mënyrë kriminale, sepse ato të drejta që ju takojnë ky kryeministër i konsideron pronë të tij dhe i ndan me një grusht oligarkësh”.

Demokrati Basha akuzoi kryeministrin Edi Rama se i ka shpërfillur studentet.

I shpërfilli sepse mënyra më e mirë sipas tij për ta mbajtur një popull është për ta mbajtur në injorancë dhe nuk ka njerëz që Edi Rama të ketë më shumë frikë se rinia e shkolluar, se studentët shqiptarë”./tvkklan.al