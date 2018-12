Basha flet me shifra sa para shpenzojnë studentët: Dyfishojmë buxhetin

Lulzim Basha ka paraqitur në Parlament propozimin e Partisë Demokratike për arsimin, duke premtuar dyfishimin e buxhetit. Gjatë fjalës së tij, kryedemokrati foli me shifra sa shpenzojnë familjet për të dërguar në Universitet një fëmijë.

–Lekë për tarifën mesatare, kosto vjetore mesatare 25 mijë Lekë.

-Master 100 mijë Lekë

-Konvikt dhe ushqim 220 mijë Lekë

-Libra 15 mijë Lekë

-Telefona, abone, transport 25 mijë Lekë

“Në total për 3 vite Bachelor dhe 2 vite Master një familje duhet të shpenzojë afro 15 milionë Lekë të vjetra, që të mundësojë shpenzimet për një fëmijë të vetëm. Sepse të çosh sot një fëmijë në Universitet në Shqipëri është një sakrificë e papërballueshme për shumicën e familjeve. Po familjet që aspirojnë të çojnë më shumë se një fëmijë në Universitet”, u shpreh Lulzim Basha.

Kreu i demokratëve bëri publik edhe planin e partisë së tij, duke filluar me dyfishimin e buxhetit për arsim dhe subvencionimin e studentëve sipas dy fashave të ndryshme.

“Propozimet e PD janë të qarta, dyfishimi i buxhetit për arsimin e lartë. Propozimi ynë është që ky dyfishim të përdoret në dy mënyra. Së pari, fasha e studentëve që vijnë nga familje me të ardhura nën 640 mijë Lekë në muaj të përfitojnë subvencionim të plotë të tarifës. Efekti buxhetor do të jetë 36 milionë Dollarë. Fasha e dytë e studentëve që vijnë nga familje me mbi 640 mijë Lekë të ardhura në muaj. Për këtë fashë është përgjysmimi i tarifës. Efekti buxhetor është 2 milionë Dollarë. Pra me dyfishimin e buxhetit për arsimin e lartë, 38 milionë Dollarë duhet t’i kalojnë si transfertë direkte Universiteteve publike”, deklaroi kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha. /tvklan.al