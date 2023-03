Basha i dorëhequr, emri i tij në fletë votimi?

22:47 14/03/2023

Blendi Fevziu u shpreh mbrëmjen e sotme në “Opinion” në Tv Klan se Lulzim Basha ka dhënë dorëheqjen nga posti i kryetarit të PD-së një vit më parë dhe shtroi pyetjen nëse vendosja e emrit të këtij të fundit në fletën e votimit përbën një mashtrim publik.

Kryekomisioneri Ilirjan Celibashi u përgjigj se ndan të njëjtën pikëpamje me Fevziun, por përpara çdo parimi sipas tij qëndron zbatimi i ligjit.

Blendi Fevziu: Në letër ti do t’i ofrosh votuesit shqiptar, kryetar është Lulzim Basha, a është një mashtrim?

Ilirjan Celibashi: Jam plotësisht dakord me narrativën tuaj, ndaj absolutisht të njëjtën pikëpamje, por ajo çfarë ka më shumë rëndësi dhe që prevalon përpara çdo lloj parimi apo principi, është zbatimi i ligjit. E ka zgjidhur ligji, ka vendosur ligji çfarë është e drejtë. E them sinqerisht, kam gjithë keqardhjen për këtë situatë. E kuptoj shumë mirë, e kam aftësinë për të kuptuar rëndësinë e këtij momenti, por në fund të fundit duhet të zbatohet ligji. Nëse zbaton ligjin nuk dëmton pluralizmin e as strukturat e demokracisë./tvklan.al