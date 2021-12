Basha kërkon falje për gabimet dhe fajet e PD-së: Jemi në këmbë dhe të fortë. Shkulëm komunizmin, por jo menatalitetin

Shpërndaje







13:14 08/12/2021

Lulzim Basha ka marrë pjesë në një aktivitet të organizuar nga PD me rastin e 8 Dhjetorit, Ditës së Rinisë. Basha tha se në ’90 u shkul komunizmi, por jo mentaliteti komunist të të vepruarit dhe të menduarit.

Prandaj, ai kërkoi publikisht falje si kryetar i PD për të gjitha për të gjitha përgjegjësitë, gabimet dhe fajet e partisë që drejton. Basha u zotua para mbështetësve të tij se PD është në këmbë, e fortë dhe do të qëndrojë e tillë.

“Ne e dimë se detyra jonë kryesore është që të përballemi me këtë regjim, por para se t’i rikthehem edhe njëherë për herë të fundit, duhet të jemi të vërtetë dhe kur kërkojmë falje duhet të dimë për çfarë të kërkojmë falje. E vërtetë! Zgjedhje e ’91 i manipuloi regjimi dhe na u deshën aleatët që të përballeshim dhe t’i largonim nga pushteti. Po kaq e vërtetë dhe me vërtetësi në shpirt ka ardhur momenti 31 vite më vonë. Nuk ka më kohë për mua, nuk ka më kohë për brezin tim sepse do të ishte një mëkat i pashlyeshëm ndaj 17-vjeçarëve të sotëm, ndaj 20-vjeçarëve të sotëm që të mbyllim sytë dhe mos pranojmë atë pjesë të fajit që është e jona, faktit që shkulëm komunizmin, por jo mentalitetin komunist të mënyrës së të vepruarit, menduarit, të linçimit të mendimit ndryshe, të vënies dorë në zgjedhje që ishte kultura që ata imponuan në ’91, të atakimit të opozitarit si armik, të goditjes së mendimit ndryshe edhe tek liria e shtypit, tërheqja dorë nga konkurrenca e ndershme në ekonomi. Pra të kërkojmë falje dhe e kërkoj sot faljen si kryetar i PD në emër të PD dhe demokratëve shqiptarë për të gjitha ato përgjegjësi tonat, gabimet tonat, pse jo dhe fajet tona që i kanë mundësuar këtij regjimi ta kthejnë Shqipërinë në shumë aspekte në dimensionin e vuajtjes aty ku ishte 31 vite më parë. Zotohem para jush dhe çdo shqiptari në këtë ditë të shenjtë se PD është në këmbë, PD është e fortë, PD ka ditur dhe do të dijë të qëndrojë në këmbë, e fortë e bashkuar sepse ne kemi një mision, lirinë, demokracinë, Shqipërinë si gjithë Europa. E kemi marrë nga Dhjetoristat dhe nuk e dorëzojmë deri sa ta bëjmë realitet”, tha Basha./tvklan.al