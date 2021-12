Basha në mbledhjen e Këshillit Kombëtar: Nga nesër të gjithë në terren, duke filluar nga unë

18:25 23/12/2021

Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha në mbledhjen e Këshillit Kombëtar u ka kërkuar të gjithë anëtarëve që të dalin në terren.

Basha ka thënë se duke filluar nga ai i pari do të jetë me demokratët, për takime dhe për të folur me ta.

“Nga nesër secili duhet të jetë prezent në terren me demokratët duke filluar nga unë”, mësohet të ketë thënë Basha.

Mbledhja e Këshillit Kombëtar po vijon prej një ore dhe ende nuk dihen pikat e tjera se çfarë po diskutohet.

Basha propozon emrat e rinj për të zëvendësuar të shkarkuarit në Kryesi dhe Këshill Kombëtar

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka propozuar emrat e rinj për të zëvendësuar anëtarët e shkarkuar si dhe kryetarin e Këshillit Kombëtar.

Burime nga mbledhja e Këshillit Kombëtar bëjnë me dije se Basha ka propozuar për Kryetare të Këshillit Kombëtar, Arta Sakjan.

Ndërkohë sekretari për Çështjet Zgjedhore është propozuar, Indrit Sefa; sekretar për pushtetin Vendor, Roland Bejko, sekretar për Diasporën; Kreshnik Çollaku, sekretar Organizativ, Flamur Hoxha.

Po ashtu janë propozuar dhe emrat për të zëvendësuar anëtarët e shkarkuar të Kryesisë. Elidon Bushati, Gazmend Koduzi, Xhemal Gjunkshi, Agron Kapllanaj dhe Xhelal Mziu, propozohet të jenë emrat e rinj në këtë forum.

Pas hedhjes në votim të gjithë emrat e propozuar u zgjodhën dhe tashmë Këshilli Kombëtar dhe Kryesia kanë anëtarët e rinj.

Kreu i Këshillit Kombëtar, Edi Paloka, u shkarkua pas marrjes pjesë në Kuvendin Kombëtar të iniciuar nga ish-Kryeministri Sali Berisha. Po ashtu Basha shkarkoi edhe anëtarët e Kryesisë Flamur Noka, Aldo Bumçi, Gent Strazimiri, Albana Vokshi dhe Oerd Bylybashi. Ndërkohë u shkakruar dhe Ervin Minarolli, Ivi Kaso, Belind Kelliçi, Ledina Mandia./tvklan.al