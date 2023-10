Basha-Bardhi përplasen në Parlament, akuza njëri-tjetrit për “opozitën e kullave”

10:25 05/10/2023

Lulzim Basha dhe Gazment Bardhi janë përplasur në Parlament në nisje të seancës plenare duke bërë akuza në adresë të njëri-tjetrit. Basha iu drejtua kryeparlamentares Lindita Nikolla për njoftimin që asaj i ka ardhur para një muaji në lidhje me kryetarin e grupit parlamentar të PD-së.

Gjatë fjalës së tij në foltore, Basha, i thotë kryeparlamenatres Nikolla se e doni “opozitën pa grup të formalizuar”.

Lulzim Basha: Sot është data 5 Tetor. Më 4 Shtator, ju keni bërë një njoftim të ardhur nga PD. U bë një muaj që ky njoftim dhe vendimet e mëpasshme të PD injorohen dhe nëpërkëmbën nga ana juaj. Pas konsultimit të rregullave do të bënit publik vendimin tuaj. Ju nuk keni bërë publik asnjë vendim dhe vazhdoni të merrni zvarrë përfaqësimin e PD duke vendosur sipas qejfit dhe jo sipas kushtetutës. Fshiheni pas rregullores së kuvendit, e cila nuk ju jep asnjë të drejtë të vononi vendimmarrjen formale për t’i dhënë PD zërin dhe përfaqësimin që ka në këtë kuvend. Nuk ka vendime të grupit parlamentar të PD, interpretime të njëanshme sepse ju kështu e doni opozitës, siç ju do qejfi ju, doni ta bëni gjithë Shqipërinë Kukës. Jepni fund kësaj maskarade. Është detyra juaj që të shprehuni pro kushtetutës, pro ligjit për partitë politike.

Pas akuzave, përgjigjia i erdhi nga kreu i grupit të PD Gazment Bardhi që e akuzoi për disa kate në një kullë të Tiranës.

Gazment Bardhi: Të jem i sinqertë u emocionova shumë veçanërisht nga kjo aleanca e kullave. Parafolësi (i referohet Lulzim Bashës) është i vetmi që muajin e fundit ka marrë nja dy kate në një kullë në një nga zonat më të shtrenjta të Tiranës dhe kur vjen këtu për të akuzuar kolegët për aleanca kullash, numëro njëherë katet e kullave të tua në kullën më të shtrenjtë të Tiranës, tënden dhe të familjarëve të tu.

Ja ku janë deputetët e grupit të PD, ti je i vetmi njeri në këtë sallë që je vetëshpallur kryetar partie dhe nuk guxon të mbledhën grupin parlamentar të partisë që mendon se përfaqëson. Dhe e di pse? Se je ti dhe 3 të tjerë që të shkojnë nga mbrapa. Nuk je as opozitë, as përfaqësues i PD, as përfaqësues i grupit parlamentar të PD, je thjesht i rikthyer pas 1 viti e gjysmë mungese gjoja për të bërë opozitën, por opozitën e ke me kolegët e tua se me këta këtu mbrapa s’ta mban.

Kujtojmë se më 4 Shtator, në nisje të sesionit të ri parlamentar 2023-2024, kryetarja e Kuvendit, Lindita Nikolla ka lexuar njoftimin që i ka ardhur nga Partia Demokratike.

Lindita Nikolla: Po lexoj një njoftim nga PD e cila më drejtohet me njoftim. Më vë në dijeni që kryetari i grupit parlamentar të PD-së është kryetari i PD-së, Lulzim Basha.

Kjo ka sjellë reagime në sallën e Kuvendit, teksa Nikolla ka thënë se i ka kërkuar departamentit juridik që të japë shpjegime lidhur me legjitimitetin e këtij njoftimi./tvklan.al