Basha: Nuk do të ketë më pakt politik me Ramën

“Të jemi fare të qartë, nuk ka as bashkëqeverisje me Edi Ramën dhe as pakt politik me të”. Kështu është shprehur kryetari i opozitës Lulzim Basha gjatë bashkëbisedimit me gazetarët në selinë e PD-së.

“Synimi im dhe i Partisë Demokratike është që t’i japim fund qeverisë së lidhur me krimin”, shtoi Basha.

Sipas Bashës, asnjë propozim nuk do të zgjidhë krizën që ka përfshirë vendin.

“Vendi është në krizë të trefishtë: krizë e sigurisë, kushtetuese dhe ekonomike. Kjo verë nuk ka qenë e nxehtë vetëm për shkak të motit, por edhe në kuptimin e vazhdimit të skandaleve që konfirmojnë krizën e trefishtë. Kryeministri qytetarëve u ka ndërtuar një faqe interneti, ndërsa kohën e kalon me kriminelët. Me ta ka akses të drejtpërdrejtë. Ulet gju më gju me ta dhe me ministrin e Brendshëm. Skandalet që plasin njëri pas tjetrit bëjnë që të harrohet skandali i mëparshëm. Prioriteti i PD-së mbetet shkëputja e lidhjeve të krimit me qeverinë. Asgjë nuk ka për të ndryshuar për mirë në këtë vend sa kohë që vendi bashkëqeveriset me krimin”.

Gjithashtu Basha foli edhe për debatin që shkaktoi prishja e Teatrit Kombëtar.

“Nëse Rama do të sjellë në Kuvend ligjin për Teatrin do të ketë mosbindje civile”. /tvklan.al