Basha nuk përgjigjet për personat brenda selisë

20:14 08/01/2022

“Demokratët braktisën Berishën, është bashkë me Ramën”

Disa orë pas protestes përpara selise së PD, kreu i demokratëve Lulzim Basha doli përpara gazetarëve. Fillimisht u kujdes vetë që t’u tregonte kamerave në çdo zyrë atë që kishte mbetur pas protestës.

I pyetur se cilët ishin personat që qëlluan protestuesit nga brenda dhe që hodhën gaz lotësjellës, Basha nuk dha një përgjigje të qartë.

Basha u pyet edhe për dyert e blinduara brenda selisë të cilat u mohuan prej tij.

Basha nuk i kurseu akuzat për ish-Kryeministrin Berisha për të cilin tha se dështoi në qëllimet e tij.

“Kur erdhi momenti që Berisha e bëri të qartë se do shkelte mbi kufoma për të marrë selinë e PD-së, detyra ime si kryetar i zgjedhur, detyrë për të cilën sot jam sprovuar me këto zonja dhe zotërinj që tja hidhnim; poshtë këtë plan. Bëmë gjithçka që t’ia hidhnim poshtë këtë plan, dalja nga selia e PD-së me arkivol të mos realizohej. Dhe i vetmi arkivol që doli nga PD është arkivoli politik i Sali Berishës”.

Basha tha se Berisha dhe Rama treguan këtë të shtunë se janë bashkë dhe se policia reagoi me vonesë me urdhër të Kryeministrit. Sipas Bashës, uniformat blu reaguan vetëm pas deklaratave të kancelarive europiane.

