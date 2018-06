Audiopërgjimi, Basha paralajmëron “një surprizë të madhe”

Publikuar | 21:39

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka paralajmëruar mbrëmjen e së enjtes në “Opinion” se pasi qeveria Rama ta shpallë të pavlefshëm audiopërgjimin për vëllain e Ministrit të Brendshëm, Fatmir Xhafaj “do të ketë një surprizë të madhe”.



“Pas kësaj do të ketë një surprizë të madhe. Pas kësaj do të ketë një surprizë të madhe. Pas kësaj do të ketë një surprizë të madhe”, përsëriti tri herë kreu i opozitës në Tv Klan.

“Nuk do të ishte surprizë nëse do ta thoja. Është surprizë, sepse vjen nga nuk e pret. Pasi ta shpallin të pavlefshëm audiopërgjimin, pasi të nxjerrin edhe aktorë të paguar për të thënë se nuk është Agroni, do të ketë një surprizë të madhe. Unë nuk hedh shashka”, paralajmëroi kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha. /tvklan.al