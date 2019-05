Basha – Ramës: Harroje që do të mbash pushetin me dhunë

Dhuna e ushtruar në protesten e opozitës pasditen e së shtunës, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha thotë se ishte pjesë e skenarit të Kryeministrit Rama. Në një bashkëbisedim me gazetarët, kreu demokrat pati një apel për shefin e qeverisë në lidhje me protestën që pritet të mbahet pasditen e së hënës.

“Megjithatë, sot orë pas dramës së mbrëmshme dhe në prag të protestës kombëtare të thirrur nesër, dua t’i bëj një paralajmërim të qartë, mos i kalo caqet, mos bëj të fortin pas autoblindave. Harroje se do të mbash pushtet me dhunë. Në rastin më të mirë do lutesh të kesh fatin e Nikolla Gruevskit”.

Basha theksoi se është mision kombëtar moslejimi i zgjedhjeve më 30 Qershor.

“Kjo nuk do të ndodhë. Për ne është mison kombëtar patriotik që të mos lejojmë më zgjedhje të drejtuara nga krimi. Ne kërkojmë të mos e lejojmë dhe përdhunuesi i zgjedhjve të mos e marrë kujdestarinë e zgjedhjeve”.

Sipas Bashës, e vetmja zgjidhje për kalimin e krizës është krjimi i qeverisë tranzitore për të përgatitur zgjedhjet e lira e të ndershme.

Tv Klan