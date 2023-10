Basha përjashton Bardhin nga PD, Kryesia: Ka shkelur vendimet kolegjiale të Partisë Demokratike

20:38 09/10/2023

Lulzim Basha ka përjashtuar Gazment Bardhin nga Partia Demokratike.

Sipas Kryesisë së PD-së, punimet e së cilës po i ndjek gazetari i Klan News, Enkel Xhangoli, Bardhi ka shkelur vendimet kolegjiale të Partisë Demokratike për mosnjohjen e institucioneve të dala nga vota e demokratëve.

“Bardhi kërkon të zhvendosë PD nga orientimi i përcaktuar nga Kuvendi dhe Këshilli Kombëtar, në raport me aleatët strategjikë dhe bashkëpunimin me individët e sanksionuar si non grata”, pretendon Kryesia e PD-së.

Kryesia e PD: Bardhi ka ndërmarrë veprime në kundërshtim me interesat politike dhe elektorale të PD, për mosnjohjen e institucioneve të dala nga vota e demokratëve. Bardhi ndjek axhendë personale dhe kërkon të zhvendosë PD nga orientimi i përcaktuar nga Kuvendi dhe Këshilli Kombëtar, në raport me aleatët strategjikë dhe bashkëpunimin me individët e sanksionuar si non grata, që kanë ndërmarrë një aksion kundër PD-së. /tvklan.al