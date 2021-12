Basha: Përpjekjet e Ramës dhe tubit të tij të oksigjenit për të përçarë PD dështuan!

Shpërndaje







18:03 30/12/2021

Lulzim Basha thotë se përpjekjet e trekëndëshit të Bermudës, që i referohet Ramës, Berishës dhe Metës, për të përçarë Partinë Demokratike dështuan dhe do të vazhdojnë të dështojnë.

“Ëndrra e Edi Ramës për të pasur një PD të damkosur me non grata nga SHBA, mori goditjen e parë me më 9 Shtator dhe u bë pluhur e hi në Kuvendin e PD më 18 Dhjetor ku demokratët zgjodhën të ardhmen. Në rolin e personazhit kryesor të trekëndëshit të Bermudës, Rama është lodhur dhe do vazhdojë të lodhet, por e ka kot sepse përpjekjet që të përçajë PD, ai apo otaku i tij i fundit, tubi i oksigjenit, të gjitha kanë dështuar dhe do të vazhdojë të dështojnë. PD është e bashkuar dhe e pastruar nga hija e të shkuarës. Sa për Ramën dhe grupin e tij, na bashkoi non grata amerikane që do zgjerohet shumë shpejt, janë e shkuara”, tha Basha mes të tjerash./tvklan.al