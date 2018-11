Basha: Presidenti ka ushtruar kompetencat e tij

Lulzim Basha thotë se është kompetencë dhe detyrë e kreut të shtetit të argumentojë vendimin e tij për mosdekretimin e Ministrit të Brendshëm. Gjithsesi mos dekretimin e Sandër Lleshit e sheh si dëshmi të krizës së qeverisjes Rama.

“Një gjë është e sigurt, që lëvizja e ardhshme në atë që nuk është lojë shahu, por ka të bëjë me fatin e shqiptarëve, është largimi i vetë Edi Ramës.”

Për krizën politike dhe morale të Partisë Socialiste kreu i demokrateve foli dhe në një takim me qytetarët e Korçës, nga ku nisi turin e diskutimit të 3 platformave që selia blu ka për të shpëtuar zgjedhjet, politiken nga kriminalizimi si dhe ekonominë nga kapja e oligarkëve.

Platformat Basha thotë do t’i diskutojnë me të gjithë qytetaret në të 12 qarqet për të reflektuar në to dhe mendimin e tyre.

