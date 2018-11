Basha prezanton nga Berati 3 pikat për çlirimin e politikës nga krimi

Kryetari i opozitës Lulzim Basha në një takim me qytetarët e Beratit prezantoi platformën lidhur me atë që ai e quan çlirimin e politikës, zgjedhjeve dhe ekonomisë nga krimi.

“Gjeneza e të keqes është një kryeministër që vjen në pushtet me votat e blera dhe me mbështetjen e bandave kriminale. Nuk i shkon mendja tek studentët, fermerët, sipërmarrja por e ka mendjen tek ekspozitat e luksit si ajo që po bën në Gjermani. Është një ansambël politikanësh të lidhur me krimin, Taulant Balla, Vangjush Dako, etj. Flasin për rritje ekonomike kur në 4 vite janë larguar 500 mijë shqiptarë për shkak të mungesës së perspektivës. 1 në 6 qytetarë janë larguar, si mund të ketë rritje ekonomike, për të mbajtur në këmbë një regjim që nuk ka legjitimitet? Gjendja ku ndodhet vendi është një thirrje e madhe për opozitën dhe Partinë Demokratike dhe sot kemi ardhur këtu në Berat për të shpalosur 3 elementët bazën”.

E para është se s’mund të ketë asnjë lloj kompromisi pa pastruar parlamentin nga kriminelet e lidhur me krimin. Përmes votës tuaj do ju ofrojmë shqiptarëve daljen nga kjo gjendje. Nuk do këtë më në parlament me politikanë të lidhur me krimin. Zgjidhja është para jush. Nuk mund të ketë standarde të trefishta.

Pika e dytë trajtim preferencial për politikanët nuk do të ketë. Miratimi i amendamentit për pastrimin e politikanëve mafiozë dhe të lidhur me krimin. I pret burgu dhe largimi nga institucionet. Nuk ka për të pasur zgjidhje politike pa ndëshkimin e Edi Ramës dhe njerëzve të tij.

Pika e tretë ështëplatforma kundër korrupsionit dhe oligarkisë. Nuk do të ketë më pensionistë që do të vuajnë për pensione.

Kryedemokrati tha se sapo Partia Demorkatike të vijë në pushtet do të ulë çmimin e naftës, si dhe do të rikthejë çmimin e mëparshëm të energjisë elektrike.

“Do ulim çmimin e naftës më 3 00 Lekë, si dhe do rikthejmë çmimin e energjisë elektrike siç ka qenë më parë”./tvklan.al