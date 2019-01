Basha: Qeveri kalimtare, ose populli do ta fshijë këtë parlament

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, kërkoi të enjten qeveri kalimtare që të përgatisë një proces zgjedhor, në të kundërt ai paralajmëroi se populli do ta fshijë parlamentin me forcën e tij.

“Detyra jonë këtu është t’i japim zgjidhje me koston më të ulët vendit dhe zgjidhja mund të kalojë vetëm përmes dhënies fund të shfaqjes së kukullave, se këto janë të gjitha kukulla. T’i japim fund kësaj dhe një qeveri kalimtare të përgatisë një proces zgjedhor për një parlament të vërtetë, jo parlament kukull të krimit. O do bëhet kjo, përmes një zgjidhje politike siç po jua propozon opozita, ose rrugë tjetër përveçse për ta fshirë këtë parlament me forcën e sovranit nuk ka. Thirrini mendjes, tik-tak, po afron ora”, tha Basha.

Basha tha se mediat ndërkombëtare e kanë demaskuar publikisht mazhorancën aktuale, duke zbuluar rolin e krimit të organizuar në blerjen e votave.

“Dje “Zëri i Amerikës” ka treguar publikisht se ju jeni hajdutët e votave dhe të ardhmes së shqiptarëve. Keni zhytur vendin në krizë, ju veproni me kod mafioz. Ju veproni si bandë kriminale, ju hani e pini me kriminelët. Keni marrë Shqipërinë peng, zgjedhjet peng, keni marrë këtë parlament peng, e keni mbushur me kukulla, gjoja për të hequr nga vëmendja hajdutët me çizme, të cilët vidhnin për kryehajdutin dhe kryehajduti nuk vjen. Ça po kërkojmë ne? Të vijë këtu e të përballet, sot, e ka parë e gjithë bota. E di gjithë bota si e morët pushtetin në vitin 2017, e morët me pazare me krimin”, shtoi ai më tej./tvklan.al