Basha: Qeveria, përgjegjëse për aferën e inceneratorëve

17:20 27/02/2022

“Rama i dha 430 milionë Euro anëtarit të bandës së Lushnjes”

“Ne qëndrojmë fortë për të vërtetën”

E vërteta tha se ka qenë lajtmovitiv i opozitës në zbardhjen e aferës së inceneratorëëve për të cilën Lulzim Basha akuzon Kryeministrin Rama se u ka vjedhur shqiptarëve nga buxheti i shtetit 430 milionë Euro.

“Ky që e di apo pretendon që e di edhe kur vidhet lopa se kush e vodhi dhe e kujt ja hodhi, ky se dinte se kush kishte marrë 430 milion Euro, jo e di fare mirë. Unë të kap me presh në duar duke vjedhur 430 mln euro, ti fillon e shpif kundër meje, bashkë me dy shokët e tu, tre shokët”

Përpara demokratëve të degës 12 në Tiranë, në listën e gjatë të personave të përfshirë në këtë aferë, krahas zyrtarëve të lartë renditi edhe eksponentë të krimit, të cilët tha se bashkëpunojnë me kreun e qeverisë.

“Elbasani i njëjti person anëtar i bandës Lushnjës që thotë që se mbaj mend së a e kam takuar apo jo. Por në fakt ka dëshmitar që e kanë parë të hyje e të dal jo thjeshtë në kryeministri por në restorantin e kryeministrisë se ka dhe restorant tani në kryeministri. Fieri me një gjoja garë të shpikur me një punonjëse të këtij personi që konkurroj me një firme italiane e cila pastaj i shiti aksionet për 200 mijë euro që vlejnë 28 milion Euro. Tiranën prapë i njëjti person, të tre inceneratorët apo të ashtu quajtur inceneratorë i njëjti person për 430 milion Euro dhe lideri global thotë nuk e di unë”.

Në betejë me të vërtetën u shpreh se i duhet të përballet jo vetëm me keqqeverisjen e Edi Ramës, por edhe me atë pjesë të opozitës, që sipas tij e ka konsideruar Partin Demokratike si pronë private.

“Ndryshe sa nga pretendojnë një grusht njerëzish qe e kane vjel e mjel deri ne fund pushtetin, qe ia kane marre mushtin deri ne piken e fundit dhe pastaj janë përpjekur ta hedhin si bërsi strukturën e PD dhe sakrificën e tyre. Ndryshe nga një grusht njerëzish qe e kane pare gjithmonë partinë si çifligun e tyre, si një mundësi dhe mjet përfitimi.”

Sipas Bashës, krahas zbardhjes së aferës së inceneratorëve përmes Komisionit Hetimor, ndarja territorial dhe reforma zgjedhore janë dy nga arritjet më të mëdha të Partisë Demokratike.

Tv Klan